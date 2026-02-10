MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Langläuferin Coletta Rydzek vom SC Oberstdorf steht bei Olympia im Halbfinale.
Langläuferin Coletta Rydzek vom SC Oberstdorf steht bei Olympia im Halbfinale. Bild: Imago
Anne Winkler ist mittendrin im Olympiazirkus wie hier beim Testen der Ski.
Anne Winkler ist mittendrin im Olympiazirkus wie hier beim Testen der Ski. Bild: Anne Winkler/Privat
Drei DSV-Techniker mit Wurzeln im Erzgebirge: Neben Anne Winkler wachsen auch Stefan Göhler aus Holzhau (l.) sowie Jens Lautner (r.), der aus Pöhla stammt, die Ski der deutschen Langläufer. Das Foto entstand beim Weltcup in Oberhof im Januar.
Drei DSV-Techniker mit Wurzeln im Erzgebirge: Neben Anne Winkler wachsen auch Stefan Göhler aus Holzhau (l.) sowie Jens Lautner (r.), der aus Pöhla stammt, die Ski der deutschen Langläufer. Das Foto entstand beim Weltcup in Oberhof im Januar. Bild: Robin Seidler
Langläuferin Coletta Rydzek vom SC Oberstdorf steht bei Olympia im Halbfinale.
Langläuferin Coletta Rydzek vom SC Oberstdorf steht bei Olympia im Halbfinale. Bild: Imago
Anne Winkler ist mittendrin im Olympiazirkus wie hier beim Testen der Ski.
Anne Winkler ist mittendrin im Olympiazirkus wie hier beim Testen der Ski. Bild: Anne Winkler/Privat
Drei DSV-Techniker mit Wurzeln im Erzgebirge: Neben Anne Winkler wachsen auch Stefan Göhler aus Holzhau (l.) sowie Jens Lautner (r.), der aus Pöhla stammt, die Ski der deutschen Langläufer. Das Foto entstand beim Weltcup in Oberhof im Januar.
Drei DSV-Techniker mit Wurzeln im Erzgebirge: Neben Anne Winkler wachsen auch Stefan Göhler aus Holzhau (l.) sowie Jens Lautner (r.), der aus Pöhla stammt, die Ski der deutschen Langläufer. Das Foto entstand beim Weltcup in Oberhof im Januar. Bild: Robin Seidler
Update
Freiberg
Olympia: Coletta Rydzek kämpft im Sprint auch dank einer Mittelsächsin um eine Medaille
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Sportlerin träumte Anne Winkler aus Sayda selbst von einer Teilnahme an den Winterspielen. Wie sie jetzt in Italien anderen zum Erfolg verhilft.

In so lockerer Plauderstimmung wie beim Treffen mit „Freie Presse“ am vergangenen Freitag dürfte Anne Winkler am Dienstagmorgen nicht mehr sein. Wenn ab 9.15 Uhr im Skistadion in Tesero die Qualifikationsläufe für den Sprint der Frauen den Auftakt in einen langen Wettkampftag der Langläufer bei den Olympischen Winterspielen machen, dann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 12:40 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
01.02.2026
5 min.
Trotz Kreuzbandriss: Erzgebirgerin erfüllt sich ihren Traum von den Olympischen Spielen
Katharina Hennig Dotzler (links) fährt mit ihrer Trauzeugin Anne Winkler im Februar zu den Olympischen Spielen nach Italien.
Nachdem es vor vier Jahren nicht geklappt hat, fahren Katharina Hennig Dotzler und ihre Trauzeugin Anne Winkler nun gemeinsam nach Italien. Dann hilft der Saydaerin auch ihr handwerkliches Geschick.
Robin Seidler
07.02.2026
4 min.
Olympia: Erzgebirgerin Katharina Hennig Dotzler und der Beton in den Oberschenkeln
Enttäuscht verließ Langläuferin Katharina Hennig Dotzler am Samstag das Skistadion in Tesero.
Für die Langläuferin verlief der Auftakt in die Winterspiele am Samstag nicht wie erhofft. Wo sie die Ursachen dafür sah und warum sie den Kopf nicht in den Sand stecken wird.
Anika Zimny
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
Mehr Artikel