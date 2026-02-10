Als Sportlerin träumte Anne Winkler aus Sayda selbst von einer Teilnahme an den Winterspielen. Wie sie jetzt in Italien anderen zum Erfolg verhilft.

In so lockerer Plauderstimmung wie beim Treffen mit „Freie Presse“ am vergangenen Freitag dürfte Anne Winkler am Dienstagmorgen nicht mehr sein. Wenn ab 9.15 Uhr im Skistadion in Tesero die Qualifikationsläufe für den Sprint der Frauen den Auftakt in einen langen Wettkampftag der Langläufer bei den Olympischen Winterspielen machen, dann...