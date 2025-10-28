Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vergebens gestreckt: Für die Brander Damen um Lisa Grimmer (l.) und Jenny Dienel gab es zum Auftakt nichts zu holen.
Vergebens gestreckt: Für die Brander Damen um Lisa Grimmer (l.) und Jenny Dienel gab es zum Auftakt nichts zu holen. Bild: Tim Fischer
Vergebens gestreckt: Für die Brander Damen um Lisa Grimmer (l.) und Jenny Dienel gab es zum Auftakt nichts zu holen.
Vergebens gestreckt: Für die Brander Damen um Lisa Grimmer (l.) und Jenny Dienel gab es zum Auftakt nichts zu holen. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Optimistisch trotz Fehlstart: Interimscoach Pilawa sieht viel Potenzial bei Brander Volleyballerinnen
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Damen des SSV 91 Brand-Erbisdorf haben die ersten beiden Partien in der Volleyball-Sachsenklasse West zuhause verloren. Trotzdem habe die Mannschaft viel Potenzial, sagt der neue Trainer.

Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf sind mit zwei Niederlagen in die neue Saison der Sachsenklasse gestartet. Zum Auftakt unterlag der Vorjahresfünfte in eigener Halle zunächst der SG Mauersberg mit 1:3 (23:25, 25:12, 19:25, 17:25) und zog anschließend auch gegen den TSV 1862 Schildau mit dem gleichen Ergebnis den Kürzeren (25:21,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
26.08.2025
3 min.
Freiberger Volleyballer wollen hoch hinaus, Brand-Erbisdorfer Damen müssen nach unten schauen
Wollen in der neuen Saison hoch hinaus: die Sachsenklasse-Volleyballer des 1. VV Freiberg. Das Team peilt einen Podestplatz an.
Die Männer des 1. VV Freiberg haben sich für die neue Saison in der Sachsenklasse gleich mit fünf Spielern verstärkt. Gänzlich gegensätzlich stehen die Vorzeichen bei den Frauen des SSV Brand-Erbisdorf.
Karlheinz Schlegel
24.10.2025
2 min.
Nach Trainerrückzug und Abgängen: Die Brand-Erbisdorfer Volleyballerinnen stehen vor einer schwierigen Saison
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf.
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf starten nach sechs Monaten Pause in die neue Sachsenklasse-Saison. Vor dem ersten Heimturnier am Sonntag gibt es nach wie vor einige Fragezeichen.
Karlheinz Schlegel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel