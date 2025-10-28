Optimistisch trotz Fehlstart: Interimscoach Pilawa sieht viel Potenzial bei Brander Volleyballerinnen

Freiberg
Die Damen des SSV 91 Brand-Erbisdorf haben die ersten beiden Partien in der Volleyball-Sachsenklasse West zuhause verloren. Trotzdem habe die Mannschaft viel Potenzial, sagt der neue Trainer.
Die Volleyballerinnen des SSV 91 Brand-Erbisdorf sind mit zwei Niederlagen in die neue Saison der Sachsenklasse gestartet. Zum Auftakt unterlag der Vorjahresfünfte in eigener Halle zunächst der SG Mauersberg mit 1:3 (23:25, 25:12, 19:25, 17:25) und zog anschließend auch gegen den TSV 1862 Schildau mit dem gleichen Ergebnis den Kürzeren (25:21,...
