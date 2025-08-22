Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kürzlich noch bei der DM in Ulm, nun beim eigenen Meeting gefordert: Finley Max Wolf vom TVL Freiberg (r.).
Kürzlich noch bei der DM in Ulm, nun beim eigenen Meeting gefordert: Finley Max Wolf vom TVL Freiberg (r.). Bild: Ralf Görlitz/Archiv
Freiberg
Premiere auf dem Platz der Einheit: Leichtathleten aus mehreren Bundesländern messen sich in neuem Format
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der TVL Freiberg richtet das erste VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting aus. Gäste werden auch aus Bayern und Schleswig-Holstein erwartet, und zwei DM-Starter aus dem eigenen Verein stellen sich ebenso vor.

Die Leichtathleten des TVL Freiberg haben am Wochenende ein volles Haus: 170 Aktive aus mehreren Bundesländern gehen Sonnabend und Sonntag an den Start, wenn das VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting auf dem Platz der Einheit Premiere feiert. „Bisher haben wir traditionell unser Bergstadt-Meeting ausgerichtet“, erklärt Steffen Kanthack, der...
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
07.07.2025
2 min.
Gelungene Premiere: Leichtathletik-Talente des TVL Freiberg auf Rekordjagd an der Donau
Alle Hindernisse gemeistert: Finley Max Wolf vom TVL lief bei der DM über 1500 m Hindernis auf Platz 20.
Nils Wagner und Finley Max Wolf haben bei ihren ersten deutschen Meisterschaften komplett überzeugt und mit persönlichen Bestleistungen aufgewartet. Für einen ging es sogar ins Finale.
Susanne Scholze, Steffen Bauer
16:30 Uhr
2 min.
Mit Saisonbestleistung ins Finale: Freiberger Leichtathlet überzeugt bei Senioren-DM
Mit Saisonrekord auf Rang 7: Ingo Wolf wurde bei der DM in Gotha Siebter im Dreisprung.
Bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in Gotha hat Ingolf Wolf vom Freiberger PSV sowohl im Dreisprung als auch über 100 m Hürden die Erwartungen erfüllt. Dabei hing der Start am seidenen Faden.
Steffen Bauer
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel