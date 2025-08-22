Premiere auf dem Platz der Einheit: Leichtathleten aus mehreren Bundesländern messen sich in neuem Format

Freiberg
Der TVL Freiberg richtet das erste VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting aus. Gäste werden auch aus Bayern und Schleswig-Holstein erwartet, und zwei DM-Starter aus dem eigenen Verein stellen sich ebenso vor.
Die Leichtathleten des TVL Freiberg haben am Wochenende ein volles Haus: 170 Aktive aus mehreren Bundesländern gehen Sonnabend und Sonntag an den Start, wenn das VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting auf dem Platz der Einheit Premiere feiert. „Bisher haben wir traditionell unser Bergstadt-Meeting ausgerichtet“, erklärt Steffen Kanthack, der...
