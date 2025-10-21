Rund um Zschopau: Peniger Enduro-Piloten schwärmen vom WM-Flair im Erzgebirge

Rochlitz
Edward Hübner war gemeinsam mit seinem Cousin Hannes Lehmann bei der WM-Veranstaltung dabei. Der Altmeister lobt vor allem die Organisatoren – und hat dieses Jahr noch ein Ziel vor Augen.
Das große Enduro-Fest der Extraklasse, den Finallauf zur Enduro-Weltmeisterschaft 2025 „Rund um Zschopau“, ließen sich auch Edward Hübner und Hannes Lehmann nicht entgehen. Die Cousins aus Penig ergriffen die Chance, es wieder mit den Weltbesten aufzunehmen.
