Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Edward Hübner genoss in den Prüfungen im Erzgebirge die Atmosphäre bei "Rund um Zschopau".
Edward Hübner genoss in den Prüfungen im Erzgebirge die Atmosphäre bei "Rund um Zschopau". Bild: Thorsten Horn
Edward Hübner genoss in den Prüfungen im Erzgebirge die Atmosphäre bei "Rund um Zschopau".
Edward Hübner genoss in den Prüfungen im Erzgebirge die Atmosphäre bei "Rund um Zschopau". Bild: Thorsten Horn
Rochlitz
Rund um Zschopau: Peniger Enduro-Piloten schwärmen vom WM-Flair im Erzgebirge
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Edward Hübner war gemeinsam mit seinem Cousin Hannes Lehmann bei der WM-Veranstaltung dabei. Der Altmeister lobt vor allem die Organisatoren – und hat dieses Jahr noch ein Ziel vor Augen.

Das große Enduro-Fest der Extraklasse, den Finallauf zur Enduro-Weltmeisterschaft 2025 „Rund um Zschopau“, ließen sich auch Edward Hübner und Hannes Lehmann nicht entgehen. Die Cousins aus Penig ergriffen die Chance, es wieder mit den Weltbesten aufzunehmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
„Rund um Zschopau“: Vorfreude und große Ziele dominieren bei den lokalen Startern
Der Zschopauer Pascal Sadecki (Mitte) hätte sicher nichts dagegen, wenn er wie bei der letzten WM in Zschopau 2022 wieder ganz oben auf dem Treppchen steht.
Neben den bekannten Namen will auch mancher Neuling sein Glück bei der Enduro-WM probieren. Die Vorfreude auf das Motorsport-Spektakel ist bei allen Beteiligten riesig.
Thomas Fritzsch
06:30 Uhr
3 min.
Mittelsächsische Enduro-Piloten freuen sich auf das „Heimspiel“ im Erzgebirge
Luca Fischeder, hier beim Saisonauftakt in Portugal, belegt derzeit Rang 7 im E3-Klassement der Enduro-WM.
Luca Fischeder aus Geringswalde und Edward Hübner aus Penig stehen in der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft vor ihren nächsten Meistertiteln. Bald gibt es für sie noch einen anderen Höhepunkt.
Thorsten Horn
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel