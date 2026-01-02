Sahnetag nach dem Weihnachtsbraten: Chemnitzer pulverisiert Turnierrekord beim Weihnachtskegeln in Mittweida

Mittweida
Bei den Männern hat Sven Harand nichts anbrennen lassen. Eine Überraschung gab es bei den Frauen. Die Einführung einer neuen Wertung erwies sich als gute Idee.
Keine Nachwirkungen vom Weihnachtsbraten hatten die Sieger des Weihnachtskegelns beim TSV Fortschritt Mittweida. Bei den Männern verblüffte Sven Harand vom SV Blau-Weiß Chemnitz alle Anwesenden. Er schmiss mit seinen 60 Würfen in die Vollen 428 Kegel um und holte sich nicht nur den Sieg bei den Männern, sondern pulverisierte auch den...
