Fredi Wolf und Löwe Malik mit CFC-Sportdirektor Chris Löwe und Ex-Profi Robert Zickert.
Fredi Wolf und Löwe Malik mit CFC-Sportdirektor Chris Löwe und Ex-Profi Robert Zickert. Bild: KSB/Kahlert
Freiberg
Tierisches Duell: Maskottchen des Chemnitzer FC und des Kreissportbundes klettern in den Kugelstoßring
Redakteur
Von Steffen Bauer
Beim 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting stehen nicht nur sportliche Höchstleistungen im Fokus. Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer beim Duell der Maskottchen Malik und Fredi.

Beim 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting am 1. Februar dürfen sich die Zuschauer neben hochklassigem Sport auch auf ein besonderes Highlight freuen: Das Maskottchen des Chemnitzer FC, Löwe Malik, wird zu einem Schauwettkampf gegen das Maskottchen des Kreissportbundes Mittelsachsen, Fredi Wolf, antreten. „Wir freuen uns sehr, dass Malik beim...
