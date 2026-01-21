MENÜ
So kannte man Roland Stapf beim TSV 1888 Falkenau: immer mit viel Einsatz beim Tischtennis.
So kannte man Roland Stapf beim TSV 1888 Falkenau: immer mit viel Einsatz beim Tischtennis.
Flöha
Trauer nicht nur bei Falkenauer Tischtennisspielern: Langjähriger Abteilungsleiter und Trainer verstorben
Von Robin Seidler
Roland Stapf prägte über Jahrzehnte den Tischtennissport in der Region. Einige Weggefährten aus dem Verein erinnern sich an einen leidenschaftlichen Sportfreund, der auch überregional bekannt ist.

Die sächsischen Tischtennisfreunde trauern um einen jahrzehntelangen Mitstreiter. Roland Stapf vom TSV Falkenau ist im Alter von 75 Jahren verstorben. „Roland war seit 1967 im Verein und hat maßgeblich an der Entwicklung der Abteilung des TSV Falkenau mitgewirkt“, sagt Sascha Baldauf, der Vereinschef. „Zwei Jahrzehnte war er auf jeden Fall...
