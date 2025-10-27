Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hennersdorfer Volleyballer mussten beim ersten Heimturnier zwei Niederlagen quittieren.
Die Hennersdorfer Volleyballer mussten beim ersten Heimturnier zwei Niederlagen quittieren. Bild: Tim Fischer
Die Hennersdorfer Volleyballer mussten beim ersten Heimturnier zwei Niederlagen quittieren.
Die Hennersdorfer Volleyballer mussten beim ersten Heimturnier zwei Niederlagen quittieren. Bild: Tim Fischer
Flöha
Überraschung verpasst: Hennersdorfer Volleyballer können sich nicht belohnen
Von Udo Haußmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ersten Heimturnier der Volleyball-Sachsenklasse West hat der HSV gegen das Spitzenduo der Staffel nicht enttäuscht. Am Ende gab es aber nur einen Punkt für den Aufsteiger.

Die Volleyballer des Hennersdorfer SV haben auch die ersten beiden Heimspiele in der Sachsenklasse verloren. Zog der Aufsteiger zunächst gegen Spitzenreiter St. Egidien klar mit 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) den Kürzeren, gab es danach gegen den Tabellenzweiten Turbine Leipzig beim 2:3 (22:25, 25:18, 25:23, 14:25, 10:15) zumindest den ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
1 min.
Volles Programm bei Hennersdorfer Volleyballern
Die Herren des HSV erwarten im ersten Heimturnier der Sachsenklasse West die beiden Führenden der Staffel. Auch die Frauen erwarten Gäste.
Udo Haußmann
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
15.09.2025
2 min.
Kein „Videobeweis“: Hennersdorfer Volleyballer haben bei Premiere knapp das Nachsehen
Die Hennersdorfer um Enrico Butter (l.) und Philipp Markert, die zuletzt vor fünf Jahren Sachsenklasse spielten, blieben bei ihrer Rückkehr zunächst ohne Tabellenpunkte.
Der Hennersdorfer SV hat sich mit einem 1:3 beim VfL Wildenfels in der Volleyball-Sachsenklasse West zurückgemeldet. Der Aufsteiger hielt phasenweise gut mit, am Ende fehlte auch etwas das Glück.
Udo Haußmann
Mehr Artikel