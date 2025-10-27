Überraschung verpasst: Hennersdorfer Volleyballer können sich nicht belohnen

Flöha
Im ersten Heimturnier der Volleyball-Sachsenklasse West hat der HSV gegen das Spitzenduo der Staffel nicht enttäuscht. Am Ende gab es aber nur einen Punkt für den Aufsteiger.
Die Volleyballer des Hennersdorfer SV haben auch die ersten beiden Heimspiele in der Sachsenklasse verloren. Zog der Aufsteiger zunächst gegen Spitzenreiter St. Egidien klar mit 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) den Kürzeren, gab es danach gegen den Tabellenzweiten Turbine Leipzig beim 2:3 (22:25, 25:18, 25:23, 14:25, 10:15) zumindest den ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.