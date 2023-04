Volleyball in Frankenau: Union Milkau bejubelt Aufstieg

Die Volleyballer aus Milkau haben in einem packenden Relegationsspiel den VSV Fortuna Göltzschtal mit 3:0 bezwungen. Ein Akteur wird in der kommenden Saison noch höher spielen.

Frankenau. Als es am Sonntagmittag im Relegationsrückspiel zwischen den Bezirksliga-Volleyballern von Union Milkau und Fortuna Göltzschtal schon nach einem vierten Satz ausgesehen hat, wurde der Milkauer Abteilungsleiter Denny Jonies ungeduldig. Bei einer 2:0-Satzführung und einem 20:23-Rückstand im dritten Durchgang riss er sich seine Trainingsjacke auf und wechselte sich selbst ein. "Bis dahin haben die Jungs es ja gut gemacht, aber ein neuer Impuls war zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so schlecht." Der Abteilungsleiter sollte das richtige Gefühl haben. Die Milkauer schafften den Ausgleich, drehten den Satz noch zu ihren Gunsten und feierten wenig später den Aufstieg in die Sachsenklasse.

"Für mich ist es das fünfte Mal, dass wir in die Sachsenklasse gehen. Wenn es diesmal nicht geklappt hätte, dann hätten wir eben in der Bezirksliga weitergemacht", sagte Jonies. "Aber ich denke, dass es für einige unserer Jungs etwas Besonderes ist."

Dabei war die Partie gegen die Vogtländer bei weitem nicht so deutlich, wie es das Ergebnis am Ende aussagt. Doch nicht nur in der Schlussphase des dritten Satzes, sondern bereits in den Durchgängen zuvor waren die Milkauer zur Stelle, als es darauf ankam. Das musste am Ende auch der Spielertrainer der Göltzschtaler, Michael Berbalk, anerkennen. "In der Crunchtime hatten uns die Milkauer etwas voraus und mit ihren Serien das Spiel auf ihre Seite gezogen. Das war neben unserer desolaten Liberoleistung diesmal entscheidend." Die Göltzschtaler kamen mit ihrer Schlaghärte am Netz immer wieder zu einfachen Punkten, doch bei den langen Ballwechseln hatten die Unioner meist das bessere Ende für sich. "Da haben wir zu viele Fehler gemacht", so der Spielertrainer.

Die Milkauer dagegen hätten bewusst den Aufschlag immer auf einen bestimmten Spieler gebracht, damit sie ihren Gästen die Vorbereitung auf diverse Angriffsschläge erschweren. "Das hat diesmal besser geklappt als im Hinspiel", sagt Denny Jonies. Im ersten Satz war es bis zum Ende knapp. Hier behielten die Unioner dann mit 25:22 die Oberhand. Mitte des zweiten Durchgangs konnten sich die Milkauer kurzzeitig auf 18:14 absetzen. Beim Stand von 18:17 nahmen die Gastgeber dann eine Auszeit. In der entscheidenden Phase profitieren sie wieder von leichten Fehlern der Gäste. Der dritte Satz begann für die Hausherren dann gar nicht nach Wunsch. Sie lagen plötzlich mit 1:6 zurück. Doch durch tolle Flatteraufschläge von David Heilmann, die nicht hart geschlagen, aber schwer zu kontrollieren waren, kamen die SVU-Männer zurück in die Partie. Dennoch lagen die Göltzschtaler bis kurz vor Schluss mit 23:20 vorn, doch die Milkauer spielten sich nochmals in einen Rausch und gewannen den Durchgang mit 26:24.

Ein Akteur, der fast die gesamte Zeit spielte, erlebte seine letzten Minuten bei Union Milkau auf der Bank, nachdem sich Denny Jonies selbst einwechselte. Doch Philip Erdeli nahm es mit Humor. "Ich habe in den vergangenen Wochen scheinbar zu viel Beachvolleyball gespielt und kann den Ball wohl nicht mehr die Linie entlang schlagen", sagte der 20-Jährige mit einem Schmunzeln. Der Milkauer studiert bereits in Jena Biologie, wird sich nun dem dortigen USV anschließen und in der Regionalliga aufschlagen. "Es ist eine tolle Truppe in Milkau, aber leider werden die Wege nun zu weit." Für Denny Jonies ist ein Abgang ein Verlust. "Philip ist ein Naturtalent und spielt erst seit vier Jahren Volleyball." Zuvor hatte er bei der Milkauer Jugend im Fußballtor gestanden. "Er war dieses Jahr noch nie beim Training, aber wir sind froh, dass er uns in den entscheidenden Spielen noch geholfen hat."

StatistikUnion Milkau: Erdeli, Heller, Kudrin, Eckardt, Jonies, Mauksch, Heilmann, Müller, Naupert, Zäbe, Heidel, Stötzer