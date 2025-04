Von der Lausitz zur Rallye Erzgebirge: Vater-Sohn-Gespann aus Dorfchemnitz startet bei Jubiläumsauflage

Wolfgang und Pitt Richter wagen ihren zweiten gemeinsamen Start bei der 60. ADAC-Rallye Erzgebirge. Ein 300 PS starker Renault Clio soll sie ins Ziel bringen.

Wolfgang Richter startet am Wochenende wieder durch. Bei der 60. ADAC-Rallye Erzgebirge, die am Freitag in Stollberg eröffnet wird, geht der 61-jährige Pilot aus Dorfchemnitz gemeinsam mit seinem Sohn Pitt (22) ins Rennen. Es ist erst der zweite Start des Vater-Sohn-Gespanns, nachdem Wolfgang Richter Ende des vergangenen Jahres bei der Rallye...