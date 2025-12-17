Zwei gebrochene Unterarme nach Unfall: Peniger Superenduro-Fahrer verpasst WM-Start, will aber schnelles Comeback

Beim Auftakt der Superenduro-WM in Polen ist Edward Hübner auf der Strecke auf sich allein gestellt gewesen. Hinter den Kulissen half sein verletzter Cousin Hannes Lehmann, der auch starten wollte, mit „gestutzten Flügeln“.

Als am Samstag in Polen die neue Superenduro-WM-Saison gestartet wurde, wollten in der EM-Klasse Europe auch Edward Hübner und Hannes Lehmann am Start stehen. Nach einem Trainingssturz von Hannes Lehmann kamen sie sich allerdings nicht in die Quere, was bei den Cousins aus Penig ohnehin nicht wirklich der Fall gewesen wäre. „Meine... Als am Samstag in Polen die neue Superenduro-WM-Saison gestartet wurde, wollten in der EM-Klasse Europe auch Edward Hübner und Hannes Lehmann am Start stehen. Nach einem Trainingssturz von Hannes Lehmann kamen sie sich allerdings nicht in die Quere, was bei den Cousins aus Penig ohnehin nicht wirklich der Fall gewesen wäre. „Meine...