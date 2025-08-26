Zwickauer Mulde statt Kampfmatte: Taekwondo-Sportler des BSC Motor Rochlitz gehen zum Vereinsgeburtstag aufs Wasser

Die Taekwondo-Kämpfer des BSC haben am Wochenende den 20. Vereinsgeburtstag gefeiert. Der Abteilungsleiter ist schon lange mit dabei – und bekam ein besonderes Präsent.

Die Matten für ihre Kämpfe haben die Taekwondo-Sportler des BSC Motor Rochlitz am Wochenende ausnahmsweise einmal nicht genutzt. Stattdessen ging es für sie ins Paddelboot auf die Zwickauer Mulde. Das 20-jährige Jubiläum wurde mit einem besonderen Tag gefeiert: Nach einer gemeinsamen Paddeltour von Wechselburg bis nach Rochlitz ging es...