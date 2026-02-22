MENÜ
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Eibner/IMAGO

Symbolbild. Bild: Eibner/IMAGO
Plauen
3. Handball-Liga: Beim SV 04 Oberlosa wächst die Sorge
Von Rico Michel
Nach der dritten Niederlage in Serie stecken die Vogtländer wieder tief im Abstiegskampf. Nach dem 27:33 in Oranienburg begibt sich der Trainer auf die Suche nach den Gründen.

Trotz einer Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche bei der 25:41-Niederlage in Rostock haben die Plauener Drittliga-Handballer auch in Oranienburg nicht gepunktet. Vor 854 Zuschauern in Oranienburg hatten die Hausherren am Ende die Nase vorn. Nach nun 2:14 Punkten aus den letzten acht Spielen befinden sich die Plauener endgültig tief im...
