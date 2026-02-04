MENÜ
Auerbach
Cheermania Auerbach überzeugt bei Regionalmeisterschaft: Alle Teams auf dem Podest
Von Laura-Louis Freimann
Der Ausflug nach Riesa war für den Verein ein voller Erfolg: Sechs Teams qualifizierten sich für das Bundesfinale, für eines wurde es besonders emotional.

Nach Monaten intensiven Trainings bleiben den Cheerleadern bei Meisterschaften nur zwei Minuten, um die einstudierte Choreografie vor einer Jury perfekt auf den Punkt zu bringen. Die Konkurrenz ist stark – jeder Fehler wird knallhart bestraft. Dem Druck standgehalten haben bei der Regionalmeisterschaft Ost in Riesa am Samstag erneut acht Teams...
Erschienen am: 04.02.2026 | 11:40 Uhr
Mehr Artikel