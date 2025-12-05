Das erste Mal seit einer Dekade: Cheermania Auerbach will in die 1. Bundesliga

Neue Teams, neue Level, neues Glück: Für die Cheerleader aus dem Vogtland startet am Samstag die neue Saison mit der Landesmeisterschaft in Riesa.

Das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende zu und für die Cheerleader von Cheermania Auerbach bedeutet das nur eins: Showtime! Am Samstag starten acht Wettkampfteams bei den Landesmeisterschaften in Riesa in die Saison. Eigentlich wären es sogar neun – doch die Red Maniacs, die im Juni als erstes Inklusionsteam überhaupt bei einer...