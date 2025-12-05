Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier präsentieren die Black Linos bei der Generalprobe in der Auerbacher Schlossarena einer vollen Tribüne ihr Wettkampf-Programm.
Hier präsentieren die Black Linos bei der Generalprobe in der Auerbacher Schlossarena einer vollen Tribüne ihr Wettkampf-Programm. Bild: Joachim Thoß
Hier präsentieren die Black Linos bei der Generalprobe in der Auerbacher Schlossarena einer vollen Tribüne ihr Wettkampf-Programm.
Hier präsentieren die Black Linos bei der Generalprobe in der Auerbacher Schlossarena einer vollen Tribüne ihr Wettkampf-Programm. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Das erste Mal seit einer Dekade: Cheermania Auerbach will in die 1. Bundesliga
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue Teams, neue Level, neues Glück: Für die Cheerleader aus dem Vogtland startet am Samstag die neue Saison mit der Landesmeisterschaft in Riesa.

Das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende zu und für die Cheerleader von Cheermania Auerbach bedeutet das nur eins: Showtime! Am Samstag starten acht Wettkampfteams bei den Landesmeisterschaften in Riesa in die Saison. Eigentlich wären es sogar neun – doch die Red Maniacs, die im Juni als erstes Inklusionsteam überhaupt bei einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.06.2025
2 min.
Das gab es noch nie: Inklusionsteam von Cheermania Auerbach fährt zur Europameisterschaft nach Ljubljana
Bei der Generalprobe in der Auerbacher Schlossarena: Die Red Maniacs nehmen an der Europameisterschaft in Ljubljana teil.
Trotz Aufregung glänzten die Red Maniacs bei der Generalprobe in der Schlossarena am Donnerstag. Dank lautstarker Unterstützung lief der zweite Durchgang für die Cheerleader fast perfekt.
Laura Freimann
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
23.11.2025
3 min.
Ein Jammer, dass sie nicht mehr bei den Niners auftreten: Cheerleader der Chemnitz Clovers begeistern vor großer Kulisse
Mehr als 1000 begeisterte Zuschauer verfolgten am Samstagnachmittag die Generalprobe der Cheerleader der Chemnitz Clovers.
In Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften haben die Sportlerinnen und Sportler, die jetzt zum CPSV gehören, eine öffentliche Generalprobe veranstaltet. Mehr als 1000 Zuschauer kamen und sahen tolle Leistungen.
Thomas Reibetanz
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel