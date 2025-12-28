Das Jahr sportlich verabschieden? Auf zum Lauf in Oelsnitz am Silvester-Vormittag!

Schon zum 28. Mal wird am Mittwoch der dortige Volkslauf für Jedermann über drei oder vier Kilometer gestartet. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos...

Es geht nicht um Zeiten oder gar Rekorde, sondern einfach nur darum, das alte Jahr in Gemeinschaft sportlich zu verabschieden. Dafür hat Ulrich Reinel, der heutige Präsident des TSV Oelsnitz, 1996 den dortigen Silvesterlauf ins Leben gerufen. Der wird am Silvestervormittag um 10 Uhr vor der Turnhalle an der Alten Reichenbacher Straße nun schon...