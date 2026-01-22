MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Klingenthaler Skisprung-Team bot gute Leistungen beim Deutschlandpokal in Seefeld.
Das Klingenthaler Skisprung-Team bot gute Leistungen beim Deutschlandpokal in Seefeld. Bild: VSC Klingenthal
Das Klingenthaler Skisprung-Team bot gute Leistungen beim Deutschlandpokal in Seefeld.
Das Klingenthaler Skisprung-Team bot gute Leistungen beim Deutschlandpokal in Seefeld. Bild: VSC Klingenthal
Oberes Vogtland
Deutschlandpokal: Vier erste Plätze für Skispringer aus Klingenthal
Von Florian Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Wettkampf am vergangenen Wochenende im österreichischen Seefeld ragten Anne Häckel, Lia Böhme und Max Berger heraus. Letzterer siegte doppelt.

Die nationale Spitze der Skispringer hat sich am vergangenen Wochenende beim Deutschlandpokal im österreichischen Seefeld getroffen. Dabei holten sich die Starter aus Klingenthal an den beiden Wettkampftagen insgesamt vier erste Plätze. In der Altersklasse J16 legte Max Berger vom Bundesstützpunkt mit zwei Siegen einen perfekten Auftritt hin....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:38 Uhr
4 min.
Skispringerin Julina Kreibich vom VSC Klingenthal sammelt erste Weltcuppunkte: Die kuriose Geschichte dahinter
Julina Kreibich beim Weltcup Anfang Januar im österreichischen Villach.
Das gute Abschneiden der 18-Jährigen bei der Two-Nights-Tour zum Jahreswechsel ging angesichts der Top-Resultate von Selina Freitag fast etwas unter. Dabei verbindet beide eine gemeinsame Episode.
Monty Gräßler
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
08.01.2026
2 min.
Skispringen und Nordische Kombination in Klingenthal: Am Wochenende laufen gleich zwei Wettbewerbe parallel
In Sachen Schnee sieht es in der Klingenthaler Vogtland-Arena aktuell gut aus.
Der FIS-Continentalcup und der „kleine Bruder“ FIS-Cup werden in Klingenthal und Mühlleithen ausgetragen. Ausrichter VSC ist auch in Sachen Wetter optimistisch.
Florian Müller
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel