Deutschlandpokal: Vier erste Plätze für Skispringer aus Klingenthal

Beim Wettkampf am vergangenen Wochenende im österreichischen Seefeld ragten Anne Häckel, Lia Böhme und Max Berger heraus. Letzterer siegte doppelt.

Die nationale Spitze der Skispringer hat sich am vergangenen Wochenende beim Deutschlandpokal im österreichischen Seefeld getroffen. Dabei holten sich die Starter aus Klingenthal an den beiden Wettkampftagen insgesamt vier erste Plätze. In der Altersklasse J16 legte Max Berger vom Bundesstützpunkt mit zwei Siegen einen perfekten Auftritt hin....