  • „Es war immer noch ein solides Rennen“: So erlebte die Auerbacherin Saskia Nürnberger ihren zweiten Einsatz im Langlauf-Weltcup

Langläuferin Saskia Nürnberger, hier beim Weltcup in Oberhof, war am Wochenende in der Schweiz gefordert.
Langläuferin Saskia Nürnberger, hier beim Weltcup in Oberhof, war am Wochenende in der Schweiz gefordert. Bild: IMAGO/Christian Heilwagen
Langläuferin Saskia Nürnberger, hier beim Weltcup in Oberhof, war am Wochenende in der Schweiz gefordert.
Langläuferin Saskia Nürnberger, hier beim Weltcup in Oberhof, war am Wochenende in der Schweiz gefordert. Bild: IMAGO/Christian Heilwagen
Auerbach
„Es war immer noch ein solides Rennen“: So erlebte die Auerbacherin Saskia Nürnberger ihren zweiten Einsatz im Langlauf-Weltcup
Redakteur
Von Annika-Alicia Saunus
Nach ihrer Premiere in Oberhof durfte die Vogtländerin am Wochenende in der Schweiz erneut in der 1. Liga des Langlaufens dabei sein. Dass das Ergebnis nicht ganz so gut ausfiel, war verschmerzbar.

Nach ihrer erfolgreichen Premiere mit Platz 20 beim Weltcup in Oberhof hatte sich Skilangläuferin Saskia Nürnberger aus Auerbach vor wenigen Tagen erneut einen Startplatz im deutschen Weltcupaufgebot gesichert. Im schweizerischen Goms ging sie diesmal über die 20 Kilometer an den Start – am Ende stand Rang 38 zu Buche. „Klar wäre es...
