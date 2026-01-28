„Es war immer noch ein solides Rennen“: So erlebte die Auerbacherin Saskia Nürnberger ihren zweiten Einsatz im Langlauf-Weltcup

Auerbach
Nach ihrer Premiere in Oberhof durfte die Vogtländerin am Wochenende in der Schweiz erneut in der 1. Liga des Langlaufens dabei sein. Dass das Ergebnis nicht ganz so gut ausfiel, war verschmerzbar.
Nach ihrer erfolgreichen Premiere mit Platz 20 beim Weltcup in Oberhof hatte sich Skilangläuferin Saskia Nürnberger aus Auerbach vor wenigen Tagen erneut einen Startplatz im deutschen Weltcupaufgebot gesichert. Im schweizerischen Goms ging sie diesmal über die 20 Kilometer an den Start – am Ende stand Rang 38 zu Buche. „Klar wäre es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.