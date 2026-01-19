Zwischen Aufregung und Ausrufezeichen: Klingenthaler Trio mischt beim Weltcup der Skilangläufer sehr ordentlich mit

Mit einer Top-20-Platzierung ließ Saskia Nürnberger vom VSC Klingenthal bei ihrem ersten Weltcupstart aufhorchen. Weshalb ihr die Strecken so gut lagen und wie es den Vereinskameraden Charlotte Böhme und Janik Weidlich erging.

Woran denkt man wohl wenige Sekunden vor seinem ersten Start gegen die besten Skilangläuferinnen der Welt? „Ich habe Lust darauf", antwortete die 23-jährige Saskia Nürnberger selbstbewusst. Und sie konnte diese Lust am Sonntag beim Weltcup in Oberhof in eine gehörige Ladung Energie für die 10-Kilometer-Strecke umwandeln.