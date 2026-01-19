MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Zwischen Aufregung und Ausrufezeichen: Klingenthaler Trio mischt beim Weltcup der Skilangläufer sehr ordentlich mit

Saskia Nürnberger wird ihren ersten Auftritt beim Weltcup nicht so schnell vergessen.
Saskia Nürnberger wird ihren ersten Auftritt beim Weltcup nicht so schnell vergessen. Bild: IMAGO/Eibner
Saskia Nürnberger wird ihren ersten Auftritt beim Weltcup nicht so schnell vergessen.
Saskia Nürnberger wird ihren ersten Auftritt beim Weltcup nicht so schnell vergessen. Bild: IMAGO/Eibner
Oberes Vogtland
Zwischen Aufregung und Ausrufezeichen: Klingenthaler Trio mischt beim Weltcup der Skilangläufer sehr ordentlich mit
Redakteur
Von Annika-Alicia Saunus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Top-20-Platzierung ließ Saskia Nürnberger vom VSC Klingenthal bei ihrem ersten Weltcupstart aufhorchen. Weshalb ihr die Strecken so gut lagen und wie es den Vereinskameraden Charlotte Böhme und Janik Weidlich erging.

Woran denkt man wohl wenige Sekunden vor seinem ersten Start gegen die besten Skilangläuferinnen der Welt? „Ich habe Lust darauf“, antwortete die 23-jährige Saskia Nürnberger selbstbewusst. Und sie konnte diese Lust am Sonntag beim Weltcup in Oberhof in eine gehörige Ladung Energie für die 10-Kilometer-Strecke umwandeln.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Großeinsatz in Freiberg: Feuerwehr rückt nachts zur Karl-Kegel-Straße aus
Großeinsatz am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg – Fehlalarm.
Ein Anruf löste am Sonntag einen Großeinsatz in Freiberg aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort – doch es war ein Fehlalarm.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
20.01.2026
5 min.
Wenn Lebensmittel im Geschäft unbemerkt teurer werden
Nicht jede Preiserhöhung im Supermarkt ist offensichtlich.
Manchmal steigen Preise von Produkten wie Schokolade, Saft oder Müsli - ohne dass es sofort auffällt. Experten sprechen von Mogelpackungen oder "Shrinkflation". Was hat es damit auf sich?
Christian Rothenberg, dpa
16.01.2026
2 min.
Diese Sachsen starten am Wochenende bei den Weltcups in Oberhof
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler startet am Wochenende beim Weltcup in Oberhof.
Nach dem Biathlon-Weltcup versammelt sich nun die Elite der Nordischen Kombinierer und Langläufer in der Wintersporthochburg in Thüringen. Aus Sachsen sind zehn Athleten dabei.
Sandra Häfner
20.01.2026
7 min.
Ein Jahr Trump: Wie US-Zölle die deutsche Wirtschaft treffen
Für ihn sind viele seiner durchgesetzten Zölle eine Freude: US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
"America first" verspricht Donald Trump - und lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Seine Zollpolitik hat schwere Folgen für Deutschland. Dem obersten US-Gericht kommt nun eine zentrale Rolle zu.
Alexander Sturm, Khang Mischke und Frank Johannsen, dpa
19.01.2026
2 min.
Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter
Polarlichter über Leubnitz.
Wer am Montagabend noch einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.
Nancy Dietrich
16.01.2026
3 min.
Skilanglauf: Trio des VSC Klingenthal fiebert Weltcup-Debüt in Oberhof entgegen
Charlotte Böhme hofft in Oberhof auf „das perfekte Rennen“.
Vor Saskia Nürnberger, Charlotte Böhme und Janik Weidlich liegt ein spannendes Wochenende. Auch in der Nordischen Kombination sind drei Aktive des Vereins beziehungsweise des Bundesleistungszentrums am Start.
Annika Saunus
Mehr Artikel