Fußball-Sachsenklasse: Bleibt der SC Syrau in den Top 5?

Die Vogtländer müssen zum tabellarischen Spitzenspiel beim SV Eiche Reichenbrand.

Dass sich der SC Syrau in der Fußball-Landesklasse weiter auf dem richtigen Weg befindet und Woche für Woche dem Klassenerhalt näher kommt, zeigte sich auch in der Vorwoche beim 2:2 gegen die SG Motor Wilsdruff. Die vor allem mentale Stärke aus diesem Spiel benötigen die Syrauer auch am Sonntag, 15 Uhr, wenn sie beim SV Eiche Reichenbrand...