Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Heimrecht getauscht – Merkur Oelsnitz erwartet am Feiertag den Zweiten zum Topspiel
Von Steffen Windisch
Da der SSV Fortschritt Lichtenstein im Sachsenpokal aktiv war, wird das Punktspiel am Mittwoch nachgeholt. Und auch der Austragungsort wurde geändert.

Mit dem SSV Fortschritt Lichtenstein kommt am Mittwoch eine Mannschaft nach Oelsnitz, die sich nach zwei Siegen – 1:0 gegen Irfersgrün und 7:0 beim Oelsnitzer FC – auf Platz 2 der Staffel West der Fußball-Sachsenklasse vorgeschoben hat. Aber auch beim SV Merkur herrscht nach dem jüngsten 2:0 gegen Stollberg ausgezeichnete Stimmung. Mit...
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
03.11.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrün will nicht an Abstieg denken
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf.
Die 0:1-Niederlage beim neuen Tabellenzweiten SSV Fortschritt Lichtenstein ist bitter gewesen für den BSV. Doch sie zeigte auch einmal mehr, dass die Vogtländer mithalten können – selbst gegen die Spitzenteams.
Laura-Louis Freimann
06.11.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein, Meeraner SV und Oberlungwitzer SV sind auswärts gefordert
Lichtenstein und Oberlungwitz haben in der Fußball-Sachsenklasse trotz Auswärtsspielen keine langen Fahrten vor sich.
Zwei der westsächsischen Teams haben am Sonntag jedoch keine lange Fahrt vor sich. Der MSV läuft bereits am Samstag auf.
Markus Pfeifer, Torsten Ewers
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
Mehr Artikel