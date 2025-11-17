Fußball-Sachsenklasse: Heimrecht getauscht – Merkur Oelsnitz erwartet am Feiertag den Zweiten zum Topspiel

Da der SSV Fortschritt Lichtenstein im Sachsenpokal aktiv war, wird das Punktspiel am Mittwoch nachgeholt. Und auch der Austragungsort wurde geändert.

Mit dem SSV Fortschritt Lichtenstein kommt am Mittwoch eine Mannschaft nach Oelsnitz, die sich nach zwei Siegen – 1:0 gegen Irfersgrün und 7:0 beim Oelsnitzer FC – auf Platz 2 der Staffel West der Fußball-Sachsenklasse vorgeschoben hat. Aber auch beim SV Merkur herrscht nach dem jüngsten 2:0 gegen Stollberg ausgezeichnete Stimmung. Mit...