Fußball, Sachsenklasse: Irfersgrün erkämpft Sieg in Lichtenstein und ist wieder Dritter

Einzig Aufsteiger BSV hat sein Auswärtsspiel am Sonntag bei SSV Fortschritt mit 2:1 gewonnen. Dabei trafen auf beiden Seiten die besten Torschützen der Mannschaft. Merkur und Syrau verloren, Auerbach II spielte gar nicht.

Der BSV Irfersgrün wollte in der Fußball-Sachsenklasse am Sonntag beim SSV Fortschritt Lichtenstein seine Negativserie beenden - und er schaffte es. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit zwischen den beiden Aufsteigern, entschieden in der zweiten Hälfte weniger als fünf Minuten das Spiel: Fortschritts bester Torschütze Max Gehrmann (sieben...