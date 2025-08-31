Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz fährt ersten Saisonsieg ein

Mit einem souveränen 4:1 am Sonntag gegen den Vorjahresdritten VfB Annaberg verlassen die Obervogtländer die Abstiegsplätze und sind nun Achter. Ein Neuzugang traf dabei doppelt.

Gegen einen schwachen Vorjahresdritten VfB Annaberg hat der SV Merkur Oelsnitz am Sonntag den ersten Saisondreier eingefahren. Mit dem 4:1-Heimerfolg verlassen die Oelsnitzer die Abstiegsränge und sind jetzt Achter. Mann des Tages beim Sieger war Neuzugang Toni Döge, der doppelt traf.