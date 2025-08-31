Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kein Durchkommen für Annaberg: Die Oelsnitzer Maximilian Röhling (Mitte) und Philipp Wilson haben VfB-Kicker Valentin Breitfeld den Ball abgejagt.
Bild: Bernd Genßen
Kein Durchkommen für Annaberg: Die Oelsnitzer Maximilian Röhling (Mitte) und Philipp Wilson haben VfB-Kicker Valentin Breitfeld den Ball abgejagt.
Kein Durchkommen für Annaberg: Die Oelsnitzer Maximilian Röhling (Mitte) und Philipp Wilson haben VfB-Kicker Valentin Breitfeld den Ball abgejagt. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz fährt ersten Saisonsieg ein
Von Steffen Windisch
Mit einem souveränen 4:1 am Sonntag gegen den Vorjahresdritten VfB Annaberg verlassen die Obervogtländer die Abstiegsplätze und sind nun Achter. Ein Neuzugang traf dabei doppelt.

Gegen einen schwachen Vorjahresdritten VfB Annaberg hat der SV Merkur Oelsnitz am Sonntag den ersten Saisondreier eingefahren. Mit dem 4:1-Heimerfolg verlassen die Oelsnitzer die Abstiegsränge und sind jetzt Achter. Mann des Tages beim Sieger war Neuzugang Toni Döge, der doppelt traf.
