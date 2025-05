Fußball-Sachsenklasse: Merkur-Torhüter vor Jubiläum – Gäste waren noch nie in Oelsnitz

Die SG Motor Wilsdruff läuft am Sonntag, 15 Uhr im Elstertalstadion auf. Die Einheimischen wollen Enttäuschung der Vorwoche vergessen machen.

In der Fußball-Sachsenklasse empfängt Merkur Oelsnitz am Sonntag, 15 Uhr im Elstertalstadion zum ersten Mal Motor Wilsdruff. Eine Mannschaft, die viele Jahre in der Sachsenliga und der Landesklasse, Staffel Mitte, beheimatet war. Das Team von Merkur-Trainer Kenny Häußler will nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage letzte Woche in Frankenberg...