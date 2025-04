Fußball-Vogtlandklasse: Verfolger hoffen auf Ausrutscher des Führungsduos

Gegen Netzschkau will der Tabellenführer Bad Brambach nichts anbrennen lassen und wieder ein Erfolgserlebnis erzwingen. Im Tabellenkeller wird die Luft für drei Mannschaften immer dünner.

Geht da noch etwas im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Vogtlandklasse? Durch den Sieg im Spitzenspiel hat der FSV Ellefeld in der Vorwoche seinen Rückstand auf sieben Punkte verkürzen können und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Um Druck aufzubauen, muss Ellefeld aber seine Hausaufgaben erledigen. Die kommende beim Achten...