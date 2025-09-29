Geraer Crosstriathlet startet lieber beim 4. Pöhl Trail als bei der Weltmeisterschaft in Norditalien

Erstmals hat Sebastian Küfner am beliebten Laufevent im Vogtland teilgenommen und sich gleich über die längste Distanz von 22 Kilometern zum Sieger gekürt. Was ihn und andere vor Ort begeisterte.

Die Freude an der Natur, den wunderbaren Pfaden um die Talsperre Pöhl und durch das Trieb- sowie Elstertal hat nicht nur Sebastian Küfner so sehr gereizt, dass er nach drei Teilnahmen an der Crosstriathlon-WM in den Brenta-Dolomiten sowie am Ufer des Molveno-Sees in Italien die so genannte „Vogtländische Schweiz" den Alpen vorgezogen hat....