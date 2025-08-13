„Handball ist die Sprache“: 49 Campteilnehmer aus Tschechien und Deutschland wachsen im Vogtland zusammen

In Netzschkau verschwinden Sprachbarrieren im gemeinsamen Sporterlebnis. Trotz spannendem Freizeit-Rahmenprogramm stand das Training bei den Teilnehmern oft auf Platz 1.

Vor dem Beginn des neuen Schuljahres haben 49 junge Sportler die letzte Woche der Sommerferien noch einmal genutzt, um beim Handballcamp in Netzschkau Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen. Das bundesweit ausgeschriebene Ferienlager vereinte vergangene Woche 20 Tschechen und 29 Deutsche.