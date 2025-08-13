Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Teil des Handball-Camps 2025: Betreuer Falk Stöhr (Mitte) und Trainerin Kateřina Dufkova (links) neben zwei tschechischen Mädchen und drei deutschen Jungs.
Ein Teil des Handball-Camps 2025: Betreuer Falk Stöhr (Mitte) und Trainerin Kateřina Dufkova (links) neben zwei tschechischen Mädchen und drei deutschen Jungs. Bild: Laura-Louis Freimann
Ein Teil des Handball-Camps 2025: Betreuer Falk Stöhr (Mitte) und Trainerin Kateřina Dufkova (links) neben zwei tschechischen Mädchen und drei deutschen Jungs.
Ein Teil des Handball-Camps 2025: Betreuer Falk Stöhr (Mitte) und Trainerin Kateřina Dufkova (links) neben zwei tschechischen Mädchen und drei deutschen Jungs. Bild: Laura-Louis Freimann
Reichenbach
„Handball ist die Sprache“: 49 Campteilnehmer aus Tschechien und Deutschland wachsen im Vogtland zusammen
Von Laura-Louis Freimann
In Netzschkau verschwinden Sprachbarrieren im gemeinsamen Sporterlebnis. Trotz spannendem Freizeit-Rahmenprogramm stand das Training bei den Teilnehmern oft auf Platz 1.

Vor dem Beginn des neuen Schuljahres haben 49 junge Sportler die letzte Woche der Sommerferien noch einmal genutzt, um beim Handballcamp in Netzschkau Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen. Das bundesweit ausgeschriebene Ferienlager vereinte vergangene Woche 20 Tschechen und 29 Deutsche.
Mehr Artikel