Mit sieben Leuten fing alles an

Klein, aber fein: Der1. Raschauer Schützenverein besteht seit einem Vierteljahrhundert. Auf der Jubiläumsversammlung in Oberhermsgrün wurde nun zurückgeblickt.

Er steht eigentlich sonst nicht so im Rampenlicht wie die Schützengesellschaft Oelsnitz oder die 1. Bürgerliche Schützengilde. Dennoch gibt es ihn nun seit 25 Jahren: Den 1. Raschauer Schützenverein aus dem gleichnamigen Oelsnitzer Ortsteil. Nun haben die Raschauer Jubiläum gefeiert. In der Vogtlandklause in Oberhermsgrün...