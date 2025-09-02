Motorrad-Trial: In Oelsnitz geht es über Laster, Container und eine Brücke

Der drittletzte und der vorletzte Lauf zur Ostdeutschen Meisterschaft der Geschicklichkeitsfahrer werden am Wochenende ausgetragen. Und auch Piloten aus Bayern kämpfen um den Jura-Pokal.

Der drittletzte und der vorletzte Lauf der ostdeutschen Trialmeisterschaft werden am kommenden Wochenende auf dem Gelände des MSC Oelsnitz unterhalb des Areals der Stadtwerke im Industriegebiet am Johannisberg ausgetragen. Organisationschef Marcel Ranacher und sein aus rund 50 ehrenamtlichen Helfern bestehendes Team erwarten rund 100 Fahrer. Zum...