Motorrad-Trial: In Oelsnitz geht es über Laster, Container und eine Brücke

Oberes Vogtland
Der drittletzte und der vorletzte Lauf zur Ostdeutschen Meisterschaft der Geschicklichkeitsfahrer werden am Wochenende ausgetragen. Und auch Piloten aus Bayern kämpfen um den Jura-Pokal.
Der drittletzte und der vorletzte Lauf der ostdeutschen Trialmeisterschaft werden am kommenden Wochenende auf dem Gelände des MSC Oelsnitz unterhalb des Areals der Stadtwerke im Industriegebiet am Johannisberg ausgetragen. Organisationschef Marcel Ranacher und sein aus rund 50 ehrenamtlichen Helfern bestehendes Team erwarten rund 100 Fahrer. Zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.