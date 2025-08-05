Nach „Revival“: Wird es einen 34. Rebesgrüner Duathlon geben?

33 Mutige haben sich am Sonntag im Auerbacher Waldbad bei 18 Grad ins Wasser getraut. Wieso sie das diesmal überhaupt nicht störte.

Die diesjährige Auflage des Duathlons im Waldsportbad Rebesgrün ist eine ganz besondere gewesen. Nicht nur zählte man in der 33. Saison genau 33 Teilnehmer – auch war lange nicht gewiss, ob die Traditionsveranstaltung überhaupt noch einmal stattfindet. Deswegen war der Wettkampf am Sonntag auch als „Revival“ angekündigt.