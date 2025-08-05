Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sieger in Rebesgrün – Langstrecke: (hinten von links) Julie Herold, Maja Matousek, Emilio Wagner, Jana Richter und Justin Dressel. Kurzstrecke: (vorn von links) Tessa Gruber, Gregor Schmidt, Emma Wimmer und Miron Schreyer.
Die Sieger in Rebesgrün – Langstrecke: (hinten von links) Julie Herold, Maja Matousek, Emilio Wagner, Jana Richter und Justin Dressel. Kurzstrecke: (vorn von links) Tessa Gruber, Gregor Schmidt, Emma Wimmer und Miron Schreyer. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Nach „Revival“: Wird es einen 34. Rebesgrüner Duathlon geben?
Von Laura-Louis Freimann
33 Mutige haben sich am Sonntag im Auerbacher Waldbad bei 18 Grad ins Wasser getraut. Wieso sie das diesmal überhaupt nicht störte.

Die diesjährige Auflage des Duathlons im Waldsportbad Rebesgrün ist eine ganz besondere gewesen. Nicht nur zählte man in der 33. Saison genau 33 Teilnehmer – auch war lange nicht gewiss, ob die Traditionsveranstaltung überhaupt noch einmal stattfindet. Deswegen war der Wettkampf am Sonntag auch als „Revival“ angekündigt.
