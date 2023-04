Nachwuchs kämpft um KSV-Pokal

Einen Großkampftag gibt es am Samstag in der Schulsporthalle in Pausa, wenn ab 10 Uhr die 31. Auflage des KSV-Pokals der Ringer angepfiffen wird. 197 Nachwuchsringer aus 20 Vereinen sind gemeldet und kämpfen in den jüngsten Altersklassen der C-, D und E-Jugend. "Wir nehmen mit unseren Sportlern an sehr vielen Wettkämpfen im in- und...