Pausaer Ringer setzen zum Höhenflug an: Zweiter Sieg im zweiten Kampf

In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Pausa/Plauen beim RV Thalheim mit 13:9 gewonnen. Damit sind sie schon Zweiter hinter dem AC Werdau.

Die Regionalligaringer der WKG Pausa/Plauen haben im zweiten Kampf den zweiten Saisonsieg eingesackt. Beim RV Thalheim gewannen die Schützlinge des Trainergespanns Kevin Drehmann/Dirk Wagner mit 13:9 und sprangen hinter dem bislang ebenfalls ungeschlagenen AC Werdau auf den zweiten Platz der Regionalliga Mitteldeutschland.