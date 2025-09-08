Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sid Wetzel (rechts) setzte mit einem 8:0-Sieg gegen Florian Otto den Schlusspunkt.
Bild: Jörg Richter
Sid Wetzel (rechts) setzte mit einem 8:0-Sieg gegen Florian Otto den Schlusspunkt.
Sid Wetzel (rechts) setzte mit einem 8:0-Sieg gegen Florian Otto den Schlusspunkt. Bild: Jörg Richter
Plauen
Pausaer Ringer setzen zum Höhenflug an: Zweiter Sieg im zweiten Kampf
Von Jörg Richter
In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Pausa/Plauen beim RV Thalheim mit 13:9 gewonnen. Damit sind sie schon Zweiter hinter dem AC Werdau.

Die Regionalligaringer der WKG Pausa/Plauen haben im zweiten Kampf den zweiten Saisonsieg eingesackt. Beim RV Thalheim gewannen die Schützlinge des Trainergespanns Kevin Drehmann/Dirk Wagner mit 13:9 und sprangen hinter dem bislang ebenfalls ungeschlagenen AC Werdau auf den zweiten Platz der Regionalliga Mitteldeutschland.
Mehr Artikel