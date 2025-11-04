Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sebastian Wagner (rechts) bezwang Felix Franke und meißelte mit dem 5:1-Punktsieg den Gesamterfolg der WKG Pausa/Plauen in Stein.
Sebastian Wagner (rechts) bezwang Felix Franke und meißelte mit dem 5:1-Punktsieg den Gesamterfolg der WKG Pausa/Plauen in Stein. Bild: Jörg Richter
Sebastian Wagner (rechts) bezwang Felix Franke und meißelte mit dem 5:1-Punktsieg den Gesamterfolg der WKG Pausa/Plauen in Stein.
Sebastian Wagner (rechts) bezwang Felix Franke und meißelte mit dem 5:1-Punktsieg den Gesamterfolg der WKG Pausa/Plauen in Stein. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen schlägt Thalheim und springt an die Spitze
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 19:12 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen den Rivalen aus dem Erzgebirge durch und stürmte auf den 1. Platz. Die mehr als 400 Zuschauer waren begeistert.

Samstagabend in Pausa: In 14-tägigem Rhythmus trägt die WKG Pausa/Plauen ihre Heimkämpfe in der ErdachsenArena in der Ringer-Regionalliga aus und viele Pausaer, Freunde und Fans haben sich die Termine fest im Kalender eingetragen. Über 400 kamen diesmal zum ewig jungen Derby gegen den RV Thalheim, bei dem es um sehr viel ging. Mit einem Sieg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
27.10.2025
2 min.
Serie gerissen: Ringer aus Pausa und Plauen kassieren erste Niederlage
Wie schon im Hinkampf in Pausa bezwang Mittelgewichtler Hannes Thiesler (rotes Trikot) den Co-Trainer der WKG Gelenau/Markneukirchen II Rico Richter auch in Gelenau deutlich.
Die bisher blütenweiße Weste der Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland hat erste Flecken bekommen. Die Niederlage bei Gelenau/Markneukirchen II fiel mit 10:22 auch noch deutlich aus.
Jörg Richter
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
20.10.2025
2 min.
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen reitet weiter auf der Erfolgswelle
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg.
Auch beim starken Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II haben sich die Vogtländer nicht stoppen lassen. 22:11 hieß es am Ende für die Gäste.
Jörg Richter
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel