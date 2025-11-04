Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen schlägt Thalheim und springt an die Spitze

Plauen
Mit 19:12 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen den Rivalen aus dem Erzgebirge durch und stürmte auf den 1. Platz. Die mehr als 400 Zuschauer waren begeistert.
Samstagabend in Pausa: In 14-tägigem Rhythmus trägt die WKG Pausa/Plauen ihre Heimkämpfe in der ErdachsenArena in der Ringer-Regionalliga aus und viele Pausaer, Freunde und Fans haben sich die Termine fest im Kalender eingetragen. Über 400 kamen diesmal zum ewig jungen Derby gegen den RV Thalheim, bei dem es um sehr viel ging. Mit einem Sieg...
