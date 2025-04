Stöckigter Kraftsportler mit zwei Teams im Erzgebirge

Für die Kraftsportfreunde Stöckigt geht es am Wochenende mit der Erzgebirgsliga in Lauter werden. Im Vorjahr waren sie dort Dritter.

Im erzgebirgischen Lauter wird am Samstag der Erzgebirgsmeister im Mannschaftsbankdrücken ermittelt. Die Kraftsportfreunde Stöckigt gehen mit Steffen Seidel, dem frisch gebackenen Deutschen Vizemeister im Kraftdreikampf an den Start. Er führt Team I mit Andreas Grimm und André Petzold an. Für die zweite Mannschaft legen sich Ralph Striegl,...