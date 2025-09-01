Tischtennis-Jubiläum in Taltitz: Viele Sieger und vier Ausgezeichnete

Im Rahmen der Taltitzer Sportwoche ist kürzlich das Jubiläum „50 Jahre Tischtennis gefeiert worden. Vier Turniere und die Auszeichnung verdienter TSV-Sportler standen im Mittelpunkt.

Höhepunkt der Taltitzer Sportfestwoche war das Jubiläum „50 Jahre Tischtennis“, das kürzlich gebührend an den Platten im Festzelt auf dem Sportplatz gefeiert wurde. Vier Turniere und eine Menge an Auszeichnungen würdigten die Geschichte dieser Sportart im Oelsnitzer Ortsteil, in dem zum Fußball 1975 auch das Tischtennis kam.