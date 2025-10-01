Tischtennis-Spielgemeinschaft im Vogtland löst sich auf: Zukunft der Frauenteams in Gefahr?

Die SpVgg Heinsdorfergrund ist in den jüngsten Spieljahren gemeinsam mit Tirpersdorf in der Landesliga gestartet. Warum das jetzt nicht mehr so ist und welche Maßnahmen der Kreisfachverband ergriffen hat.

Kämpften die Tischtennis-Spielerinnen aus Heinsdorfergrund und Tirpersdorf vergangene Saison noch gemeinsam in der Landesliga um Punkte, gehen beide Vereine nun vorerst wieder getrennte Wege. „Wir haben für die neue Spielzeit entschieden, als reine Heinsdorfer Mannschaft zu starten", sagt Oliver Großpietzsch, Jugendwart bei der SpVgg...