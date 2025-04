Tischtennis: Tirpersdorfer geben zuhause die Punkte ab

Mit 6:9 unterlagen die TTV-Spieler am Sonntag in eigener Halle dem SV Rot-Weiß Treuen. Damit sind sie Drittletzter der Bezirksklasse.

Eine Heimniederlage hat am Sonntag der Drittletzte TTV Tirpersdorf in der Tischtennis-Bezirksklasse kassiert. 6:9 hieß es gegen den Tabellensechsten SV Rot-Weiß Treuen. Die Tirperdorfer waren mit einer 2:1-Führung in die Einzelrunden gestartet. In der ersten gewann Treuen fünf Spiele, wodurch ein 3:6-Zwischenstand im Protokoll vermerkt wurde....