Tischtennis: TTV Tirpersdorf kassiert die vierte Niederlage in Folge

In der Bezirksklasse hieß es am Sonntag 7:9 beim TV Plauen-Mitte. So bleibt man weiter Drittletzter.

Am Sonntag haben die Tischtennisspieler des TTV Tirpersdorf in der Bezirksklasse die vierte Niederlage hintereinander einstecken müssen. Beim Tabellenvierten TTV Plauen-Mitte hieß es nach vier Stunden und dem Entscheidungsdoppel 7:9 gegen den Drittletzten. Plauen erwischte einen Traumstart, gewann alle drei Doppel. Mit einem 5:4-Zwischenstand... Am Sonntag haben die Tischtennisspieler des TTV Tirpersdorf in der Bezirksklasse die vierte Niederlage hintereinander einstecken müssen. Beim Tabellenvierten TTV Plauen-Mitte hieß es nach vier Stunden und dem Entscheidungsdoppel 7:9 gegen den Drittletzten. Plauen erwischte einen Traumstart, gewann alle drei Doppel. Mit einem 5:4-Zwischenstand...