Triathlon in Falkenstein hilft schwer erkrankten Menschen

Am Freitag geht der 9. Jedermann-Triathlon an der dortigen Talsperre über die Bühne. Die Startgebühren werden verdoppelt und gespendet.

Der 9. Jedermann-Triathlon wird am Freitag an der Talsperre Falkenstein ausgetragen. Start und Ziel sind am Imbiss am Bootssteg. Zur Auswahl stehen eine Mini-Distanz mit 50 Metern Schwimmen, 2,3 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen. Die längere Strecke (250 Meter Schwimmen, 4,6 Kilometer Radfahren, 2,4 Kilometer Laufen) kann auch in... Der 9. Jedermann-Triathlon wird am Freitag an der Talsperre Falkenstein ausgetragen. Start und Ziel sind am Imbiss am Bootssteg. Zur Auswahl stehen eine Mini-Distanz mit 50 Metern Schwimmen, 2,3 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen. Die längere Strecke (250 Meter Schwimmen, 4,6 Kilometer Radfahren, 2,4 Kilometer Laufen) kann auch in...