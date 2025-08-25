Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Thomas Gräf
Bild: Thomas Gräf
Auerbach
Triathlon in Falkenstein hilft schwer erkrankten Menschen
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag geht der 9. Jedermann-Triathlon an der dortigen Talsperre über die Bühne. Die Startgebühren werden verdoppelt und gespendet.

Der 9. Jedermann-Triathlon wird am Freitag an der Talsperre Falkenstein ausgetragen. Start und Ziel sind am Imbiss am Bootssteg. Zur Auswahl stehen eine Mini-Distanz mit 50 Metern Schwimmen, 2,3 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen. Die längere Strecke (250 Meter Schwimmen, 4,6 Kilometer Radfahren, 2,4 Kilometer Laufen) kann auch in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
Pöhler Triathlon: Eine Ära geht zu Ende – eine Volkssport-Veranstaltung bleibt
Die beiden Vogtländer Philipp Dressel-Putz (links) und Marcel Ottiger waren die Schnellsten beim 25. Pöhler Triathlon.
588 Starter haben am Sonntag die 25. Auflage des Wettbewerbs an der Talsperre Pöhl zu einem Erfolg gemacht. Ein Plauener, der für Leipzig startet, war der Schnellste.
Ramona Schwabe
10.08.2025
1 min.
Pöhler Triathlon: 588 Starter sorgen für gelungenen Jubiläums-Wettkampf
Der Start zum 25. Pöhler Triathlon.
Die 25. Auflage des Wettbewerbs am Sonntag war aus der Sicht von Veranstalter Jörg Schwerdt ein voller Erfolg. Die Sieger kamen von Clubs aus Leipzig und Gera.
Ralf Wendland
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:43 Uhr
2 min.
Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein
Die Krüge sind auch Sammlerstücke.
In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest - und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel