VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht

Auerbach
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Einmal mitten rein ins Glück. Mit einem Fernschuss hat Cedric Graf am Freitagabend in der 19. Minute das goldene 1:0-Siegtor für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach im Testspiel gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC erzielt. Für die Vogtländer war die Partie, die auf dem Kunstrasenplatz des BSC Rapid Chemnitz vor rund 300 Zuschauern...
