Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Plauen
Vogtländer im GT4-Renntourenwagen gut unterwegs
Von Stefan Friebel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören
Motorsportler Niels Tröger aus Großfriesen, der es im Kart-Sport sogar zu Weltmeisterehren gebracht hatte, ist jetzt mit einem BMW in der Tourenwagenserie ADAC-GT4-Germany unterwegs. In den jeweils einstündigen Rennen teilt er sich dabei das Cockpit im Team FK-Performance mit dem Dänen Andreas Jochimsen. Beim dritten GT4-Meisterschaftslauf am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
07.07.2025
3 min.
Bestes Rennwochenende für Niels Tröger im Auto-Rennsport
Im Renntempo hatte Niels Tröger keinen Blick für den malerischen Dutzendteich.
Beim zweiten Event seines zweiten Auto-Rennsportjahres fuhr der Plauener auf dem Norisring in der ADAC GT4 Germany auf die Plätze 6 und a8 Demnächst will er in die Top-5.
Thorsten Horn
10.04.2025
3 min.
Großfriesener Motorsportler startet durch: Gelungene Generalprobe für Niels Tröger
Niels Tröger war vor seinem ersten Test in Oschersleben noch Zaungast der DTM.
Niels Tröger ist nach dem ersten offiziellen Test für die Saison 2025 guter Dinge. Nach seinem Premierenjahr peilt er die Top-5 an und wünscht sich zudem seinen ersten Platz auf dem Podium.
Thorsten Horn
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel