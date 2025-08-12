Vogtländer im GT4-Renntourenwagen gut unterwegs

Motorsportler Niels Tröger aus Großfriesen, der es im Kart-Sport sogar zu Weltmeisterehren gebracht hatte, ist jetzt mit einem BMW in der Tourenwagenserie ADAC-GT4-Germany unterwegs. In den jeweils einstündigen Rennen teilt er sich dabei das Cockpit im Team FK-Performance mit dem Dänen Andreas Jochimsen. Beim dritten GT4-Meisterschaftslauf am...