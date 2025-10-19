Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Oelsnitzer Neuzugang Jonathan Markus (Mitte) wird hier erfolgreich geblockt. Bild: Oliver Orgs
Der Oelsnitzer Neuzugang Jonathan Markus (Mitte) wird hier erfolgreich geblockt. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert dritte Niederlage im vierten Spiel
Von Thomas Gräf
In der Regionalliga suchen die Vogtländer weiter nach ihrer Form. 0:3 (12:25, 21:25, 17:25) hieß es am Samstagabend in Plauen gegen den USV TU Dresden.

Drittliga-Absteiger VSV Oelsnitz sucht in der Volleyball-Regionalliga weiter nach seiner Form. Fazit nach vier Spieltagen: Der umformierten Mannschaft von Trainer Alexander Krug steht keine einfache Saison bevor. In der vierten Partie – davon drei nominelle Heimspiele in Plauen – kassierte man bereits die dritte Niederlage. Und die fiel mit...
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
11.10.2025
2 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz verliert das Spiel und seinen Kapitän
Tim Neuber (am Boden) kämpft gegen seine Schmerzen, hinten die VSV-Akteure Jesko Nuhnen (links) und Johannes Köbsch.
Im zweiten „Heimspiel“ in der Regionalliga haben die Oelsnitzer Männer am Samstagnachmittag in Plauen gegen den VC Dresden II 1:3 (19:25, 17:25, 25:20, 21:25) verloren. Und für Tim Neuber war nach wenigen Ballwechseln wieder Schluss.
Thomas Gräf
29.09.2025
2 min.
Nach Abstieg in die Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz verliert zum Saisonstart
VSV-Trainer Alex Krug hatte am Samstag nicht viel zu lachen.
Der Ex-Drittligist hat das erste Match recht deutlich verloren. 1:3 (17:25, 15:25, 25:21, 18:25) hieß es am Samstagabend beim Reudnitzer SV. Nun steht schon ein Kellerderby an.
Thomas Gräf
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
