Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert dritte Niederlage im vierten Spiel

In der Regionalliga suchen die Vogtländer weiter nach ihrer Form. 0:3 (12:25, 21:25, 17:25) hieß es am Samstagabend in Plauen gegen den USV TU Dresden.

Drittliga-Absteiger VSV Oelsnitz sucht in der Volleyball-Regionalliga weiter nach seiner Form. Fazit nach vier Spieltagen: Der umformierten Mannschaft von Trainer Alexander Krug steht keine einfache Saison bevor. In der vierten Partie – davon drei nominelle Heimspiele in Plauen – kassierte man bereits die dritte Niederlage. Und die fiel mit...