Vor ausverkaufter Tribüne: Syrau und der VFC Plauen springen beim Hallenpokal der „Freien Presse“ in die Endrunde

Plauen
Der Vorjahressieger und das Juniorteam des VFC sicherten sich die Finaltickets. Sachsenligist Reichenbach und Fortuna Plauen hatten das Nachsehen, während Lauterbach und Netzschkau nicht enttäuschten.
Cupverteidiger SC Syrau und das Juniorteam des VFC Plauen haben sich am Samstag in der so genannten Hammergruppe der „Freie Presse“-Hallenpokals durchgesetzt. Dagegen mussten mit dem Reichenbacher FC und Fortuna Plauen zwei Hochkaräter in dieser Zwischenrunde C die Segel streichen. Keinesfalls enttäuscht haben die Außenseiter Traktor...
