Weltstar kommt zum Workshop, Mega-Turnier steigt im Gambrinus: Klingenthal wird zum Darts-Mekka

Oberes Vogtland
An den kommenden beiden Wochenenden fliegen im Wintersport-Ort die Pfeile. Neben drei E-Darts-Wettbewerben im dortigen Gasthof kommt auch ein Profi zu einem exklusiven Treffen in die Schanzenkuppel der Vogtland-Arena.
Ab dem 11. Dezember spielt er bei der Darts-WM im legendären Londoner „Ally Pally“ mit, aber am Samstag kommt er zu einem Workshop nach Klingenthal: Mensur Suljovic, Österreicher mit serbischen Wurzeln, war in der Vergangenheit eine der schillerndsten Figuren der Profi-Darts-Szene, auch wenn er nie die ganz großen Erfolge feiern konnte....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.