Wie Schöneck und Erlbach den sächsischen Wintersport am Leben halten

Eigentlich hätten am Wochenende zwei Skitty-Cups in Carlsfeld stattfinden sollen, doch wegen Schneemangels sind die beiden vogtländischen Vereine WSV Erlbach und SC Schöneck als Ausrichter eingesprungen. Wieso die Wettkämpfe vor allem für die kleinsten Skifahrer so wichtig waren.

Wie schlecht es mittlerweile um den alpinen Skisport in Sachsen steht, zeigt die Tatsache, dass in dieser Saison der erste Wettkampf auf Schnee für die U 8 und U 10 erst am 1. Februar ausgetragen werden konnte. Und auch nur, weil der WSV Erlbach kurzfristig den Skitty-Cup im Superslalom übernommen hat.