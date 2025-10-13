Wollen es wie beim World Grand Prix machen: Reichenbacher Dart-Turnier soll noch schwerer werden

Wenn beim Training des VFC Dart gespielt wird, läuft auch mal der Fernseher. Zu sehen gibt es internationale Profis, von denen man sich das eine oder andere schon abgeschaut hat.

„Es läuft ganz gut mittlerweile“, freut sich Marcel Simon, der beim VFC Reichenbach für die Abteilung Dart verantwortlich ist. Seit der Gründung im Frühling ist im Vereinsgebäude viel passiert. Insgesamt 20 Sportler treffen sich zwei Mal in der Woche zum Training. „Man merkt auf jeden Fall das regelmäßige Spielen“, spricht Simon von... „Es läuft ganz gut mittlerweile“, freut sich Marcel Simon, der beim VFC Reichenbach für die Abteilung Dart verantwortlich ist. Seit der Gründung im Frühling ist im Vereinsgebäude viel passiert. Insgesamt 20 Sportler treffen sich zwei Mal in der Woche zum Training. „Man merkt auf jeden Fall das regelmäßige Spielen“, spricht Simon von...