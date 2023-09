10. Zwickau Triathlon: Paralympics-Sieger kommt und Organisationschef geht

Für den Jubiläumswettkampf am 17. September liegen bislang 350 Anmeldungen vor. Zur Pressekonferenz am Dienstag wies der Veranstalter auf die besonderen Anreize für Nachwuchs- und Breitensportler hin.

Das erste Geburtstagsgeschenk gab es für den Zwickau Triathlon schon vorneweg: Für seine 10. Auflage am 17. September wurde erstmals eine Deutsche Meisterschaft an die Veranstalter in der Muldestadt vergeben. Wie der Organisationschef Dietmar Hertrampf am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rathaus informierte, werden im Auftrag der Deutschen...