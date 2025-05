Badminton: SG Meerane 02 richtet sächsische Ranglistenturniere der U 19 aus

Die Gastgeber schicken in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle zwei Nachwuchssportlerinnen ans Netz. Zudem ist die SG am Sonntag in Marienberg vertreten.

Am Samstag findet in der Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle Meerane ab 9 Uhr das dritte Badminton-Sachsenranglisten-Turnier in der Altersklasse U 19 statt. Bei diesem Turnier kommen Doppel und Mixed-Doppel zur Austragung. Von der gastgebenden SG Meerane 02 werden daran Laura Rudel und Hannah Stephan teilnehmen. Im Doppel treten sie als...