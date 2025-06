Beachvolleyballturnier in Lichtenstein wartet mit großem Starterfeld und hohem Niveau auf

Das Interesse an dem Wettbewerb für Mixed-Teams war am Montag enorm. Dafür improvisierten die Organisatoren von Fortschritt Lichtenstein gerne.

Ein volles Beachvolleyball-Programm gab es am Montag auf den drei Sandplätzen an der früheren Jugendherberge in Lichtenstein. Denn beim Mixed-Turnier war der Zuspruch größer als geplant. Nachdem bereits 21 Teams gemeldet und zwei weitere Interesse bekundet hatten, fand sich auch noch ein weiteres Duo, mit dem ein 24er-Starterfeld gebildet...