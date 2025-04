BSV Sachsen Zwickau kämpft im Ostderby mit zu vielen Widrigkeiten

Gegen den Thüringer HC wollten sich die Bundesliga-Handballerinnen im letzten Hauptrundenspiel weiter Selbstvertrauen für die Abstiegsrunde holen. Das gelang nur phasenweise.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben die Hauptrunde mit einer klaren Niederlage abgeschlossen. Im Ostderby gegen die Favoritinnen vom Thüringer HC unterlag die Mannschaft am Mittwochabend in der Stadthalle am Ende 24:38 (8:15). Anders als im Hinspiel Anfang Januar, als die Zwickauerinnen die Partie lange Zeit recht offen...